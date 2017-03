A seulement 16 ans, il mesure 2m34 et veut devenir joueur NBA (Photos)

Robert Bobroczky, qui est âgé de seulement 16 ans, est le deuxième plus grand adolescent et le plus grand basketteur au monde.L’adolescent mesurant 2m34, est né en Roumanie, et mesurait 2m16 à 12 ans ! Son père quant à lui fait 2m17, tandis que sa maman a une taille de 1m82.Le jeune homme a déménagé de la Roumanie pour les États-Unis quand il avait 14 ans. Il vit à Austinburg, dans l’Etat de l’Ohio, et fréquente l’Académie Grand River, un pensionnat pour garçons.Robert mesure 30 cm de plus que LeBron et est plus grand que tous les joueurs de la NBA.Il espère jouer dans la NBA un jour, mais pour ce faire, il a besoin d’avoir plus de poids. Dès que les cours sont terminés, il se dirige vers Spire Institute, un centre d’entraînement d’élite pour les athlètes, où il s’entraîne.Robert doit prendre environ 18 kg pour être en mesure de jouer de façon professionnelle.«La chose principale sur laquelle je travaille est d’essayer de devenir plus gros», a déclaré Robert à Fox News.