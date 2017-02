A peine la 4G lancée au Sénégal, le DG de l'ARTP se projette déjà sur la 5G

Ouverture ce lundi du premier jour du Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile - GSMA 2017 à Barcelone en Espagne. Abdou Karim SALL, présent à ce rendez-vous a pris part à un intéressant panel sur le thème "De la 4G à la 5G ; Évolution ou Révolution".

Cette technologie de la 5G attendue à l'horizon 2019/2020, devrait commencer à être expérimentée dès l'année prochaine en Corée du Sud. Pendant donc cinq jours, les panélistes vont réfléchir ensemble et partager notamment des expériences concernant les toutes dernières technologies et celles en vue dans ce secteur en pleine mutation.

Des rencontres "be to be" avec des professionnels reconnus dans le monde des TIC sont aussi au programme. Le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal au sortir de cette conférence de haute facture s'est dit assez outillé pour mieux appréhender l’avènement de la 5G dans les années à venir. Il y prenait part en compagnie de Abou Abel THIAM, Président du Collège de l'ARTP et de Aly Coto Ndiaye, Président du Comité de Direction du Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications, entre autres experts de l'ARTP et du FDSUT.

Ce Congrès Mondial de la Téléphonie Mobile - GSMA 2017 ouvert ce Lundi mobilise environ 50.000 acteurs du secteur mondial des Télécommunications et de la Régulation. Le GSMA 2017 s'achève jeudi prochain.