À monsieur le ministre de l'intérieur

Parlons TERRORISME: je voudrais m'adresser au Ministre de l'Intérieur pour lui demander "Bombe bi Dakar plateau wala Corniche wala Almadies wala Aéroport rek la wara Exploser ou bien? Y a que là bas qu'on voit les éléments de l'État d'urgence (gendarmes et militaires).



La banlieue peut naturellement être attaquée et si jamais les terroristes réussissaient à entrer dans Dakar c'est clair et inéluctable qu'ils passeraient d'abord par la banlieue, déjà c'est plus facile de se loger mais aussi les églises peuvent y être attaquées.



Au Sénégal on pense que TERRORISME veut juste dire cibler les zones fréquentées par les blancs? C'est totalement faux. La banlieue a besoin de programme et plan de sécurité contre le terrorisme.



Une dernière chose, le Sénégal n'a jamais connu de guerre tant civile et militaire. C'est quand même vilain et incompréhensible que la devanture du palais présidentiel soit gardée par des hommes armés lourdement. Cette image est vilaine pour le pays, c'est à corriger.



Que Dieu protège le Sénégal!



Tahirou Sarr

Analyste/Conseiller Politique