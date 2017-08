A la suite de la victoire proclamée de Benno par le CC : Macky Sall remercie les membres de sa coalition

Le Conseil constitutionnel a donné hier la victoire finale des élections législatives du 30 juillet dernier à la coalition Benno Bokk Yaakaar. Le Chef de la coalition Macky Sall, s’est fendu d’une lettre dont nous détenons copie pour remercier les militants, les sympathisants et autres responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar



« J’ai personnellement suivi la mobilisation massive et l’accueil chaleureux et enthousiaste qui ont jalonné la campagne de BBY. Cette mobilisation et cet accueil traduisent la grande satisfaction de nos populations pour nos réalisations, mais également leur adhésion totale à nos projets et programmes pour le futur. Un constat est en effet aujourd’hui clair et unanime partout à travers le pays. Ce constat, c’est que notre vision, celle d’Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, est en train de produire ses pleins effets pour un développement inclusif, dans l’équité et la justice sociale » déclare Macky Sall dans la note adressée aux membres de Benno.



Le Chef de l’Etat n’a pas aussi manqué de féliciter la tête de liste nationale de Benno, son premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et tous les leaders nationaux et responsables locaux de la coalition BBY pour le temps précieux et les efforts immenses consacrés à la campagne.



« Sous la conduite dynamique de notre tête de liste nationale et des différents candidats sur les listes départementales, la mobilisation exceptionnelle de tous et toutes a permis de mener une campagne électorale intelligente, intense et victorieuse » lit on dans la lettre.



Pour finir le Président Sall a aussi adressé ses remerciements à l’ensemble du corps électoral « dont la mobilisation à hauteur de 53,66 % des inscrits, en nette progression par rapport aux scrutins législatifs précédents, témoigne de la maturité politique du peuple sénégalais et de la vitalité de notre démocratie » assure t’il.