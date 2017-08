A la Gueule Tapée, une maison habitée par des ...serpents hante le sommeil des populations

Les populations de la rue 59 à la Gueule Tapée ne dorment plus du sommeil du juste et pour cause. Des serpents occuperaient la maison qui fait face à l'école Alieu Codou Ndoye. Une maison inoccupée qui aurait été abandonnée il y a maintenant plus de 15 ans. Apeurés par la présence de ces reptiles, les habitants de la rue 59 ont appelé le sous préfet de Dakar Plateau qui à son tour a fait appel aux sapeurs pompiers. Ces derniers ont passé au peigne fin la "maison des reptiles", mais disent n'avoir rien découvert. Même le propriétaire du Vivarium du Parc Hann a pris part aux recherches, mais c'est pour faire le même constat que les sapeurs pompiers. Cependant, le sous préfet assure que des mesures seront prises préserver le calme et la sérénité dans le quartier. Parmi ces mesures, la destruction prochaine de la demeure où se seraient cachés les serpents qui hantent le sommeil des riverains...