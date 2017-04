A l’origine de ses démêlés judiciaires pour faux, Abdoul Mbaye accuse maintenant… son ex-épouse

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, n’a eu de cesse de crier sur tous les toits que ces derniers démêlés judiciaires relèvent d’un complot ourdi par le parti-Etat Apr.

Un argumentaire qui n’a pas laissé indifférent nombre de Sénégalais convaincus que le Président Macky Sall et son régime veulent éliminer toutes les menaces électorales en usant d’artifices judiciaires.

Seulement, Dakaractu a pris connaissance d’un document qui indique clairement que Abdoul Mbaye pointe ailleurs son index : une citation à prévenue datée du 13 avril dernier, adressée à son ex-épouse qu’il veut faire comparaître, le 20 avril, devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar statuant en matière correctionnelle.

Dans sa requête, Abdoul Mbaye demande au Tgi de condamner son ex-épouse pour trois délits : complicité de faux en écriture publique authentique; usage de faux en écriture publique authentique; tentative d’escroquerie.

En somme, l’ancien Premier Ministre accuse sa femme d’être l’auteure de ce pour quoi il est poursuivi : avoir tripatouillé leurs documents de mariage. Donc, il n’est plus question de complot ourdi par l’Etat et/ou le parti au pouvoir, mais bien d’une affaire purement privée entre époux qui se rejettent des accusations.

Pour rappel, cette affaire remonte à 2014 lorsque la justice statuant sur une procédure de divorce introduite par Abdoul Mbaye, avait relevé que ce dernier avait présenté des documents de mariage portant des ratures et écritures manuscrites absentes de ceux présentés par son épouse. Alors que les documents des deux parties sont censés avoir le même contenu. Sur la base de ce constat, la Présidente d’alors du Tribunal départemental de Dakar saisit le Procureur de la République aux fins d’une enquête de police pour être édifié sur les documents présentés par Abdoul Mbaye. Une enquête dont les conclusions se révéleront accablantes contre l’ancien Premier Ministre.