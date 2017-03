A l'Hôtel de Ville avec les partisans de Khalifa Sall : « C’est un complot pour atteindre notre candidat »

Ils sont venus soutenir leur candidat au cœur de la tempête. L'Hôtel de Ville, pendant les quelques heures du rassemblement voulu par les conseillers municipaux, est exempte de colère. Militants et sympathisants ont crié "injustice" .

Ils étaient environ 500 personnes à venir soutenir Khalifa Sall, en prison. Pour la plupart d'entre eux, leur candidat surnommé "Le Khalif" est une "victime". "Nous sommes tous des Khalifa. Je ne m'appelle plus Cheikh Guèye. Désormais, je m'appelle Cheikh Khalifa Abacar Sall Guèye. Khalifa Sall est injustement emprisonné par des magistrats, sous les ordres de Macky Sall ", regrette l'adjoint au maire socialiste. Le Maire de Dieuppeul-Derklé dénonce ce qu'il appelle "la lâcheté des tenants du pouvoir qui veulent liquider Khalifa Sall."

" La détention de Khalifa Sall est et restera une affaire politique, estime-il. M. Guèye parle de " délinquance organisée des tenants du pouvoir ". "Macky Sall veut la perpétuation de la dynastie Faye-Sall. Le pouvoir ne peut pas arrêter la dynamique de changement enclenché par le peuple, derrière Khalifa Sall ", à déclaré Cheikh Guèye, qui pense que l'arrestation de Khalifa Sall découle d'un complot.

Comme lui, les autres frondeurs socialistes dénoncent un "complot ourdi" contre l'enfant de Grand-Yoff. Pour le compte de qui ? De l'exécutif, de l'Apr, de Macky Sall? " Macky Sall est allergique à la démocratie. Nous allons occuper la rue. Nous allons occuper les marchés, les places publiques, le Campus universitaire. Nous sommes face à un combat politique ", lance le Maire de Mermoz/Sacré-coeur, à l'endroit de ses camarades. Les partisans du Maire de Dakar affirment ne plus croire à l'État de droit, à la démocratie. Et doutent de l'impartialité de la justice...