A bord d’un scooter : El Hadji Dramé et Modou Dieng avaient agressé et tué Fatma Fall pour 10.000 francs Cfa

Le 20 avril 2012 le sieur Mor Talla Fall a informé les agents de la police de Guédiawaye que durant la nuit du 19 au 20 avril son épouse Fatma Fall qui rentrait à son domicile, à son lieu de travail a été agressée à hauteur du stade de Guédiawaye par arme blanche, dépouillée de ses biens et qu’elle avait finalement succombé à ses blessures à l’hôpital de Pikine. Il a ajouté qu’on pouvait relever parmi les biens dérobés le téléphone portable de son épouse et que les numéros d’appel étaient le 77 9….. et 76 1…. Le certificat de genre de mort délivré par le docteur Diop du centre hospitalier de Pikine a confirmé le décès et fait état d’une mort suite à une hémorragie secondaire. Aussitôt cette information reçue, le commissaire en charge de l’enquête a requis les structures d’opérateur de téléphonie mobile concernées et lui fournit l’identification complète du nouvel utilisateur du téléphone dérobé. Les premiers résultats révèlent que le nommé Modou Dieng a utilisé le téléphone le vendredi 20 avril à 11 heures 34 minutes. Ce dernier a été immédiatement arrêté à la suite d’un stratagème mis en place pour l’appréhender. Interrogé, il a reconnu avoir, en compagnie d’un de ses amis nommé El Hadji Dramé, agressé la victime avant de la déposséder de ses biens. Revenant sur les blessures qui ont entraîné la mort de celle-ci, il a soutenu n’avoir administré qu’un seul coup de couteau sur la main de la dame. Par contre, c’est son ami El Hadji Dramé qui lui aurait asséné le coup fatidique au dos car, elle ne voulait pas se laisser déposséder de ses biens. Après ce coup de couteau, ils sont remontés à bord de leur scooter pour se rendre derrière le stade, endroit où ils se partagent le butin. Il s’agit d’une somme de 10.000 francs et le téléphone portable qu’il a revendu le lendemain à une autre personne après avoir jeté la puce dans la rue. Au sortir de son interrogatoire il a désigné le nommé Khadim Sarr comme étant la personne qui aurait utilisé le téléphone portable de la victime le vendredi 20 avril 2012 à 11 heures. Ce dernier interpellé et entendu a contesté ces propos en soulignant n’avoir ni émis d’appel, ni inséré sa puce dans ledit téléphone. Il a reconnu simplement avoir écouté des chants religieux avec le téléphone de son ami Dieng avant de le lui restituer. Dans un autre registre, les nommés Mouhamed Diallo et Demba Mbaye ont été retrouvés en possession de la puce Orange. Entendu à ce sujet, Mouhamed Diallo a soutenu avoir reçu cette puce de Demba Mbaye qui lui avait demandé de vérifier si elle était activée. Après avoir constaté qu’elle était activée, il a eu à l’utiliser pour appeler des connaissances. Demba Mbaye a dit à son tour avoir ramassé cette puce tout près d’une canalisation d’eaux usées. Ils ont nié être mêlés au meurtre de la dame et Demba Mbaye a avoué que les couteaux trouvés chez lui appartenaient à son père.

Modou Dieng à la barre ce matin à comparu seul. Il faut préciser qu’El Hadji Dramé est resté introuvable

« Je ne reconnais pas les faits. J’ai acheté le portable au prix de 15.000 francs et après avoir inséré la puce j’ai reçu un appel m’informant que j’ai reçu du crédit. On s’est fixé un rendez-vous pour que je lui rende son crédit. C’est ainsi que la police m’a alpagué et je leur ai dit que ce numéro m’appartient. Je leur ai même conduit au lieu où j’ai acheté le téléphone mais le gars était déjà parti. Je ne savais pas que le téléphone appartenait à la victime. Je n’ai jamais été accompagné par El Hadji Dramé » a t’il dit.

L’avocat de la partie civile a laissé entendre que l’accusé ne mérite aucune compassion.

« C’est quelqu’un qui tout au long de la procédure a passé aux aveux en présence de son conseil Me Abdou Dialy Kane. Mais, il a changé de fusil d’épaule aujourd’hui devant la barre de la Chambre criminelle. La dame Fatma Fall était une commerçante. Elle partait très tôt le matin afin de subvenir aux besoins de ses parents et de son mari ».

Le Parquet a déclaré les faits constants et demandé la perpétuité contres les accusés. Délibéré le 7 Novembre prochain.