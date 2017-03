À LA DÉCOUVERTE DE SIKHAY - « Cité du Djinn méchant» habitée, aujourd’hui par des hommes

Sikhay, une localité jadis hantée par les esprits est devenue maintenant la maison des hommes. L’histoire raconte qu’elle a été la demeure d’un « djinn » réputé méchant qui y a vécu avec ses familles pendant plusieurs siècles. Des hommes, six au total, ont essayé d’occuper ses terres et tous ont fait les frais de leur audace en finissant massacrés.



Sikhay, à la sortie de Kaolack vers la mer offre l’image d’un désert où ne trône aucun arbre à cause du sel qui a rendu aride les sols. La chaleur, parfois suffocante, est difficilement insupportable. Et, pourtant, une rencontre populaire y est organisée tous les ans depuis 2011.



« Grâce à la volonté et aux prières de Cheikh Mouhidine Samba Diallo, Sikhay a été libéré des mauvais esprits. Le Grand Djinn a fui les lieux. Sikhay est devenu Medinatoul Djeylani du nom de Cheikh Abdou Khadre Djeylani », confie à Dakaractu Cheikh Ibrahima Diallo. Notre interlocuteur de poursuivre ses explications. « Cheikh Mouhidine a exploré cette localité, distante de Sagn Bambara de 6 kilomètres en 2003. C’est une cité éminemment religieuse. On n'y refuse tout ce que Dieu refuse aux musulmans. Les pratiques spirituelles approfondies ne peuvent se faire que dans des zones isolées et hors de portée des mondanités. Il n'y avait que des bêtes sauvages comme les serpents. Aujourd’hui, il y est établi un daara pour apprendre aux enfants à lire le Saint Coran et leur octroyer une éducation Islamique gratuite ».



Médinatoul Djeylani tient à garder jalousement sa culture islamique. Une école franco-arabe et un port sont inscrits en priorité dans les projets, tout comme des infrastructures routières, hydrauliques et électriques. La présence de personnes handicapées lors de la rencontre de ce week-end, a attiré toutes les attentions. Elles étaient venues récupérer des fauteuils roulants offerts par le Chef religieux.