A 24 heures de la fin des inscriptions sur les listes électorales : Mamour Diallo occupe le terrain à Louga

Mamadou Mamour Diallo ne lâche rien. Après avoir organisé une caravane de sensibilisation pour inciter les lougatois à s'inscrire massivement sur les listes électorales, le responsable apériste et président du mouvement Dolly Macky était encore sur le terrain aujourd’hui. En effet, il a visité au moins trois centres d'inscriptions sur les listes électorales de la capitale du Ndiambour pour "m’enquérir de la situation mais aussi sensibiliser davantage les citoyens pour qu’ils puissent venir pour les deux derniers jours obtenir leur carte d'identité nationale comme tout bon citoyen".Et le constat fait par le responsable de l'Apr à Louga sur la base des présidents de commissions rencontrés au cours de ce périple qui a duré toute la matinée du samedi 22 avril est pour le moins reluisant. "Les échanges que j’ai eus avec les présidents des différentes commissions m’ont permis de constater que Louga s’est très bien comporté, l’objectif est atteint et c’est rassurant", s'est réjoui Mamadou Mamour Diallo.S'agissant de l'initiative de son mouvement, à savoir la caravane de ces dernières semaines; histoire de pousser les populations lougatoises à aller vers les commissions d'inscription, le responsable politique de l'Apr précise que c'était une "démarche citoyenne" dont les retombées se sont fait ressentir dans les bons résultats obtenus par Louga.Par ailleurs, Mamadou Mamour Diallo s'est prononcé sur l'importance que revêtent les prochaines élections législatives pour le camp présidentiel auquel il appartient. A ce propos, il dira: "C’est des élections importantes ; au niveau de mon parti, on ne doit pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué mais les forces de l’Apr sont majoritaires même s'il faut travailler dans l’unité". Quant au choix des personnes devant diriger la liste départementale de Louga, il pense que c'est "une question de second plan". "Le plus important, termine-t-il, c'est que l'Apr ait la majorité".