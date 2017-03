8Mars : Abdoulaye Baldé exhorte à porter le leadership féminin dans le domaine de l’environnement et du développement durable

Le ministère de l’environnement et du développement durable a à l’instar des autres démembrements du Gouvernement a organisé à l’honneur de leurs membres féminins une journée afin de les capaciter dans leur domaine. Une occasion pour le ministre Abdoulaye Baldé d’exhorter les femmes à porter le leadership féminin dans le domaine de l’environnement et du développement durable. Selon lui il faut « fêter et célébrer cette journée dans de bonne condition » mais aussi permettre à tout un chacun de gagner en expérience.

« J’espère que cette journée va se poursuivre pour discuter des problèmes des femmes. Et je vous suggère meme l’organisation d’une autre journée pour débattre des problématiques liés à l’environnement au sein de ce ministère » a-t-il dit.

« Notre thématique l’environnement mérite d’être porté par les femmes du ministère. Il faudra faire cet effort que l’on crée une masse critique et suffisante d’experts femmes qui portent ces questions, notamment sur les déchets, sur le cadre de vie, sur l’érosion côtière mais aussi les plastiques »

Pour finir le ministre s’est réjoui pour la mobilisation indiquant par ailleurs avoir pris note des doléances des femmes de ménage du ministère