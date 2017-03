8 Mars au ministère de la Gouvernance Locale : Diouf Sarr souligne des avancées significatives dans la promotion des femmes

Le ministère de la gouvernance locale a choisi la journée du 8 mars pour honorer " ses femmes". Abdoulaye Diouf Sarr estime que des avancées significatives ont été réalisées au Sénégal dans le cadre de la promotion des droits des femmes, notamment au plan juridique et institutionnel. C'est le cas de l’instauration de la parité dans les fonctions électives, le droit à la femme salariée de prendre en charge son époux, le recrutement des femmes dans certains corps militaires et paramilitaires entres autres.

La femme peut occuper maintenant des postes de responsabilité au plan syndical sans demander l’autorisation de son mari, sans oublier la circulaire primatoriale du 26 mars 2013 relative à la prise en compte du genre dans l’action gouvernementale et l’inscription de l’Egalité et l’Equité de genre dans l’axe III du PSE « Gouvernance, Paix et Sécurité ».

Voilà, selon le ministre, autant de dispositions qui traduisent toute l’importance que Son Excellence Monsieur le Président de la République accorde à la femme avant de rappeler qu'au niveau de son Département, le Ministère de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement, les femmes sont partout présentes, y compris à la tête de Direction, de Service et de Division. " A tous les niveaux, vous ne cessez d’abattre un travail remarquable", conclura-t- il...