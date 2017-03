8 Mars à Ngoundiane : « Que les hommes s’inspirent des femmes…» Mbaye Dione, maire

La commune de Ngoundiane à l’instar des autres départements du pays a célébré la femme en cette journée qui leur est dédiée. L’adjoint au maire de la localité a été choisi comme parrain de cette journée par les femmes de la commune. Et tout le conseil municipal a été honoré aussi. Pour Mbaye Dione, l’édile, Ngoundiane étant un modèle de développement, tous les hommes doivent s’inspirer de ces femmes pour le bien de leur village.



« Vous avez vu des femmes engagées, Ngoundiane est un modèle de développement et c’est l’occasion de remercier la Présidente Adja Astou Ndiaye. A travers cet engouement des femmes, l’exode rural a été diminué. Le conseil municipal accompagne les femmes dans tous les domaines, dans le financement et l’allègement du travail ménager en leur dotant de moulin à mil et beaucoup d’autres matériels. C’est donc un grand jour pour nous, et nous lançons un appel pour que les hommes s’inspirent des femmes, la politique ne doit pas nous diviser, Ngoundiane est un seul village. Et c’est mon rêve » a-t-il dit.