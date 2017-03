8 Mars : Le FEMADE pour la valorisation des produits locaux (Photos)

Le FEMADE (Femme En Action Pour Le Développement) mis sur pied depuis 2008, est une organisation féminine non gouvernementale dont l’objectif est de participer au développent du Sénégal en passant par l’Expertise, la Disponibilité et le Savoir-faire des Femmes. Réunis hier 8 Mars lors de la journée de la femme, les membres sont revenus sur leur parcours, ont étalé aussi leurs difficultés et soucis. D’autres sont aussi venues pour présenter leurs produits pour contribuer à l’émergence des femmes. La valorisation de ces produits locaux selon la coordonnatrice de FEMADE, Dior Gaye Diagne, doit être au centre de leur développement. Les Sénégalais doivent vivre de leur agriculture et mieux valoriser les produits locaux a-t-elle laissé entendre. La coordonnatrice de FEMADE, a incite toutes les femmes du Sénégal a utilisé les produits locaux au lieu de se baser sur les produits importés qui sont souvent de mauvaise qualité.

Le siège installé à Dakar, FEMADE est dans presque toutes les régions plus précisément à Thiès, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Touba, Fatick, en dehors du Sénégal aussi comme États-Unis, Paris et Italie.