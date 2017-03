8 MARS : L'hommage de Aly Ngouille Ndiaye aux Femmes

Chères mères, sœurs et épouses je vous exprime à l'occasion de la journée qui vous est dédiée, mes hommages les plus vibrants. Merci infiniment pour tout ce que vous faites au quotidien pour rendre nos vies meilleures.

À travers vos actions, naturelles pour vous mais ô combien salvatrices vous contribuez à l'épanouissement de l'humanité. Merci à vous, autant de fois, qu'il de souffle dans une vie. En vous, gît une force immense de laquelle vous apaisez, soulagez mais surtout, grâce à elle, vous maintenez l'équilibre au sein de nos foyers.

Chères femmes, trouvez à travers ces lignes, l'expression d'une profonde gratitude mais aussi la reconnaissance d'un homme qui vous voue un respect incommensurable. Une pensée respectueuse et pieuse à toutes celles qui aux prix de leurs vies ont donné la vie. Il va sans dire que le prix de vos sacrifices n'a d'égale que la vie elle-même.



Merci et bonne fête à toutes.