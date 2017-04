5ème édition du SERGE Days : Le CESAG accueille les praticiens du management et les chercheurs dans les universités.

En partenariat avec le laboratoire Saint-Louis Études et Recherches en Gestion (SERGE) de l'Université Gaston Berger, le colloque international de recherches en sciences de gestion est une rencontre internationale sur la recherche en sciences et Gestion en Afrique.Ces journées qui réunissent les praticiens du management, les chercheurs d'universités africaines et d'ailleurs, ont pour but de susciter des échanges fructueux entre les chercheurs avec comme objectif principal, de mettre à la disposition des entreprises, des outils de management.Pour cette 5ème édition, le CESAG accueille la qui traite les liens entre l'innovation et le management des entreprises à travers le thème < Management de l'innovation et Innovation Managériale en Afrique>.La manifestation, en prélude aux différentes sessions qui auront lieu à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) les 29 et 30 avril 2017, vise à permettre aux doctorants de bénéficier d'orientation et de conseils pour leur recherche.