5ème Forum International du Développement de l’Afrique : Le président Burkinabé magnifie le projet de Cité ministérielle de Diamniadio.

Après Alpha Condé et Adama Barrow, c’est autour d’un président Burkinabé de magnifier le projet de Cité ministérielle de Diamniadio. En effet, à l’occasion du 5ème Forum International du Développement de l’Afrique qui se tient en ce moment à Casablanca à l’initiative du groupe Attijariwafa Bank, M. Roch Marc Kaboré, dont le pays est l’invité d’honneur a visité l’espace dédié au Sénégal.

A la suite des explications sur le contenu du projet d’Abdoul Karim Fofana, Dg de l’AGPBE, le Président du Faso a salué l’implication du secteur privé en vue de permettre à l’Etat d’être soulagé des charges locatives qui constituent un véritable frein à l’investissement pour des pays comme les nôtres. Après avoir transmis ses félicitations à son frère et ami le Président Macky Sall, le Président Kaboré a encouragé le DG de l’AGPBE à partager cette expérience qui, précise-t-il, l’a beaucoup séduit, avec les services compétents de son pays. Le Sénégal est représenté à ce forum par l’APIX, le FONSIS et le BOS.