45 dignitaires élevés dans l’Ordre national du lion et l’Ordre national du mérite

Au total 45 dignitaires ont été élevés dans l’Ordre national du lion et l’Ordre du mérite, jeudi, par le chef de l’Etat Macky Sall, lors d’une cérémonie organisée au Palais de la République, a-t-on appris.



"Le président de la République a honoré aujourd’hui (jeudi) d’illustre hommes et femmes qui toute leur vie durant ont servi la nation avec dévouement et loyauté. Il s’agit de quarante-cinq récipiendaires décorés dans l’ordre national du lion et l’ordre du mérite",indique un communiqué de la Cellule de communication du Palais de la République reçu à l’APS.​​



Le texte souligne que cette cérémonie de réception dans les ordres nationaux marque "le couronnement d’une vie marquée par l’excellence, le sens du sacrifice et l’incarnation de grandes valeurs morales".