407 milliards de F Cfa : C’est le coût global du nouvel aéroport de Diass (DG)

Invité, hier dimanche, à l’émission Les Affaires de la Cité qui passe sur Tfm, le directeur général du nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass a levé un coin sur la bagatelle que le bijou a coûté au contribuable sénégalais.

Là où des spéculations portent cette somme à plus de 500 milliards de F Cfa, M. Abdoulaye Mbodj dit que le coût global de cet aéroport est fixé à 407 milliards de F Cfa. Précisant que les 303 milliards constituent le coût des installations proprement dites et que le reste a trait à d’autres dépenses qui n’épargnent pas le remboursement de la dette payable au plus tard en 2024.

Face à Mamadou Ibra Kane, M.Mbodj a aussi informé que cet aéroport pourra accueillir 3 millions de voyageurs, alors que celui de Yoff ne pouvait en accueillir que 2 millions.

« Le Sénégal sait gérer des aéroports. Raison pour laquelle la base de réparation de la défunte Air Afrique se trouvait à Dakar », a répondu le directeur général de l’Aibd. Soulignant que la part elle sera faite aux nationaux, avec une présence étrangère estimée à 15 %.

Il a aussi informé qu’une clause prévoit, tous les trois ans, de revoir le contrat entre l’Etat du Sénégal et le gestionnaire de l’Aéroport international Blaise Diagne.

Interpellé au cours de cette émission, le représentant de la Gendarmerie nationale a, sans entrer dans les détails, rassuré tout le monde quant aux dispositions prises pour sécuriser les lieux, devant la menace terroriste.