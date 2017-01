4 ans après le drame de Sandaga : Les sinistres demandent de l’aide à l’Etat

Lors de la conférence de presse de l’Union Nationale des Commerçants du Sénégal (UNACOIS), la situation des sinistres du marché de Sandaga a été longuement discutée. Ayant pris feu depuis ans, la plupart des sinistrés ont été provisoirement logés, d’autres continuent de squatter les alentours du marché. Selon les membres de l’UNACOIS, les responsabilités du maire sont engagées. Soit il prend ses responsabilités pour la reconstruction et la livraison dans les meilleurs délais, soit il donne feu vert aux ex occupants de prendre en charge sa réhabilitation. Prenant la parole, le porte-parole des sinistrés, Djibril Diakhaté demande au Chef de l’Etat d’aider les sinistres afin que ces derniers puissent retourner à leurs occupations. Toujours selon lui, les sinistrés souffrent atrocement et veulent que le gouvernement les aide à réhabiliter les lieux.