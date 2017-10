3ème séminaire intergouvernemental Franco-Sénégalais : Les Premiers ministres français et Sénégalais se réunissent à Paris

Le Premier ministre français accueillera demain à l’Hôtel de Matignon son homologue sénégalais accompagné de quatorze ministres pour le 3ème séminaire intergouvernemental Franco-Sénégalais.







Le Sénégal est l’un des plus proches partenaires de la France en Afrique aux plans humains, politique et économique. Il est notamment le premier partenaire des collectivités et des régions en nombre de projets de coopération et il accueille la plus importante communauté française d’Afrique subsaharienne.







Le séminaire permettra d’endosser quatre feuilles de route qui serviront de guides pour les relations bilatérales dans les années à venir :







- la mobilité



- l’accélération de l’émergence du Sénégal,



- la mise en place de nouvelles initiatives en matière de santé, d’éducation et d’enseignement supérieur



- le traitement en commun des questions régionales de sécurité.



Le séminaire s’inscrit pleinement dans le cadre des nouvelles relations que le Président de la République française entend nouer avec l’Afrique et qu’il présentera dans les semaines à venir.