3e mandat de Macky Sall : Un non événement selon le Dr Malick Diop

La question qui a agite le landerneau politique concernant un 3e mandat du président Macky Sall est un non événement, selon le Dr Malick Diop.



Le porte parole de l'AFP estime que les gens doivent plus se préoccuper des sujets qui intéressent la vie des sénégalais et le développement du pays. Il avance que le chef de l'État a déjà tranché le débat et qu'il est temps qu'on passe à autre chose...