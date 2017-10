388 CDI, 28 CDD et des renouvellements de contrat non validés par le nouveau DG du Port : Les concernés devant la direction pour protester Vendredi

Le nouveau Directeur du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye a décidé de ne pas valider les 388 contrats à durée indéterminée (CDI) et les 28 contrats à durée déterminée (CDD) signés par son prédécesseur, le Dr Cheikh Kanté. Les concernés, presque tous originaires de Fatick, ont tenu un point de presse pour lancer l’alerte et indiquer que s’ils ne sont rétablis dans leurs droits, un sit-in sera tenu devant leur Direction vendredi, mais aussi déclarer persona non grata, les personnalités politiques dans la Capitale du Sine.