36ème Gamou feu El Hadji Cheikh SAMB de Mbour, ce samedi : sous le signe de l’hommage

Les dahiras et fédérations Tidianes de Mbour de la hadra de Cheikh El Hadji Malick Sy sont à pied d’œuvre pour cette 36èmeEdition placée, selon le coordinateur du Gamou, Cheikh Tidiane Samb « sous le signe de l’hommage à Al-Maktoum et à Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amine ».

« Ils nous ont tous quitté en cette année que Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille, a qualifié récemment, lors d’une conférence à Tivouane de « Amul Huzni, l’année de la tristesse ».

Pour le coordinateur du Gamou, c’est aussi l’occasion de prier pour El Hadji Cheikh Samb, Muqaddam de la Hadra de Cheikh El Hadji Malick Sy, disparu en 2015. Le thème portera sur « Islam, paix et solidarité », rappelle le Docteur Bakary Sambe qui y donnera une conférence.

L’édition 2017 sera ainsi précédée, ce vendredi, d’une 'hadratoul Juma’ avec la Coordination des jeunes Tidianes de Mbour, Action Daaraji, Poukhtafina et les autres Dahiras, à la place publique de l’Ecole 3 ainsi que d’un récital de Coran durant toute la matinée du samedi ainsi que d’une consultation médicale gratuite au bénéfice des populations de Mbour tel que l’avait recommandé le regretté Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amine à Boulel, et entériné par le Khalige Général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.