3 questions à Déthié Fall : « Indigné par ce droit du Président Sall de délivrer des permis de liberté… tous ceux qui ont une ambition présidentielle sont en sursis »

Présence de Rewmi à la manifestation des élus de Dakar ?

Rewmi partant pour le plan d’actions pour libérer Khalifa Sall

« Nous sommes venus apporter le soutien du Président de Rewmi et des militants. Nous sommes indignés et outrés par ce droit que s’est procuré le Président de délivrer ses permis de liberté qu’ils n’accordent qu’à ceux qui lui sont proches, et qu’ils cherchent à refuser et priver à tous ceux qui ont une vision politique contraire à la sienne. Et nous demandons à l’opposition de se mobiliser pour des actions soutenues pour le renforcement de la démocratie, mais également contre l’injustice et contre cette justice sélective »« Rewmi a toujours été présent sur les combats de principe. Et ce qui se passe aujourd’hui a été dit il y a de cela 2 ou 3 ans par le Président Idrissa Seck. On ne peut pas construire ce pays sans asseoir le minimum sur les libertés. On assiste aujourd’hui à un exercice avec excès du pouvoir et le Président Sall doit savoir que son mandat un jour ou l’autre va se terminer et nous pensons sincèrement que ce sera en 2019. Il n’a qu’à revenir sur les fondamentaux et arrêter ses calculs politiciens qui veulent qu’il initie dans ce pays un délit d’ambition présidentielle. Tous ceux qui ont cette ambition sont en sursis. Et nous n’allons pas accepter cette situation »« Je pense qu’il s’est trompé sur la situation que vivent nos compatriotes qui sont confrontés à des difficultés majeures qui font qu’il est rejeté. Il est en tournée supposée économique, des mobilisations dont on connait les conditions dans lesquelles elles ont été faites pour l’accueillir, pensant que cette foule est avec lui. D’autres ont perdu des élections alors que les foules les accompagnaient dans toutes leurs sorties. Ce qui pouvait être sa sécurité c’est son bilan mais tout le monde sait qu’il a échoué. Du point de vue de l’emploi il avait promis 100 à 150.000 emplois décents par an, aujourd’hui le taux de chômage a augmenté de 3,2% passant de 10,3% au moment de l’élaboration du PSE à 13,4%. Du point de vue de la santé l’échec est patent, vous avez vu ce qui s’est passé avec la machine de radiothérapie qui est tombée en panne. Un système de santé plus malade que les malades qu’il est censé recevoir. Du point de vue de l’agriculture, de l’éducation un échec patent. Il a un bilan pathétique et il pense que ce qui reste c’est de museler tous ceux qui ont des ambitions présidentielles. Et un tel schéma n’existe pas, dans tous les cas il aura une opposition forte devant lui et en 2019 il partira parce que le Sénégal en a fini avec lui, et il se sait ».