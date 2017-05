3 000 personnes consultées par la caravane Kébé-Santé entre Kébémer et Ndande

Un matériel chirurgical d’une valeur de 100 millions de francs cfa offert au centre de santé de Kébémer depuis un peu plus d’un an par l’international sénégalais de basket-ball, Gorgui Sy Dieng officiant en NBA, n’est toujours pas opérationnel, faute de local pouvant abriter les services du bloc opératoire.



C’est du moins ce qu’a révélé ce samedi le coordinateur de la caravane Kébé-santé, le professeur Abdoul Niang en marge de leurs activités commémorant sa 14e édition, avec la participation de près de 150 médecins généralistes et spécialistes répartis sur 5 sites situés entre Kébémer et Ndande et qui ont permis de consulter 3 000 patients venus de toutes les localités du département.







Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga