2nd tour AG élective de la Fédé : Une sorte "d'union sacrée" se met en place contre Me Augustin Senghor

Me Augustin Emmanuel Senghor est arrivé en tête du premier tour avec environ 234 voix, suivi par Mbaye Diouf Dia avec 104 voix. Louis Lamotte occupe la troisième place avec 75 votants en sa faveur. Cependant, une sorte "d'union sacrée" se met en place pour le second tour contre le candidat sortant, Me Augustin Emmanuel Senghor. En effet, Louis Lamotte aurait appelé à voter Mbaye Diouf Dia. Nous y reviendrons...