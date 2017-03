2ème édition soirée "Sargal Djiguène" : Wally Balago Seck, maitre du Grand Théâtre! (IMAGES)

Wally Balago Seck et le Raam Daan étaient hier dans la salle du Grand Théâtre de Dakar. C'était la deuxième édition de la soirée "Sargal Djiguène" organisée par Al Bourakh Events de Baye Ndiaye.

C'est dans une salle noire de monde et à guichets fermés des jours avant l'événement où se sont produits Wally Ballago Seck et son groupe Raam Daan.

Pour une démonstration de force, Wally Ballago Seck a assuré un show extraordinaire que même ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à la salle qui était pleine et que les responsables ont choisi de fermer les portes, ont dansé dehors comme s'ils étaient à l'extérieur. Une situation qui ne s'est jamais produite au Grand Théâtre qui a été pris d'assaut par les fans de Wally Ballago Seck dès 19 heures.

Regardez les images...