29 ème Session extraordinaire du comité de la CSRP : une nouvelle version lancée.

La commission sous-régionale des pêches CSRP traduit un élan de solidarité et de volonté commune de conjuguer les efforts en vue de promouvoir des politiques concertées des pêches pour une gestion durable des ressources halieutiques prenant en compte le bien être des populations respectives.



A la suite de la désignation d'un secrétaire permanent par intérim le 18 octobre 2013, et après plusieurs tentatives infructueuses de la conférence des ministres en charge de la pêche de dénouer le processus , les chefs d’État des différents pays de la CSRP se sont impliqués pour que l'institution sous régionale surmonte dans les meilleures conditions possibles, les difficultés qu'elle traverse.

En effet, cette rencontre de la 29e session extraordinaire du comité de la CSRP s'est révélée nécessaire en vue de juguler la surpêche et reconstruire les stocks. A cet effet, une nouvelle version vient d’être relancée pour assurer ainsi les programmes qui seront développés...