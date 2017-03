25 Mars 2012-25 Mars 2017 : Dossier de candidature

Je m’appelle Ifaci Cissé. Je suis né un certain 11 décembre 1961 à Fatick. J’ai eu mon Bac en 1980. Je suis ingénieur géologue, géophysicien formé à l'Institut des sciences de la terre (IST) de Dakar, puis à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) de l'Institut français du pétrole (IFP) de Paris. Je suis membre de plusieurs associations nationales et internationales de géologues et géophysiciens.



A l’université de Dakar j’intègre le mouvement marxiste-léniniste, And-Jëf que je quitte après leur boycott du scrutin de 1983 contre le Parti Socialiste. En 1988 je rejoins le PD-S sous la houlette de Maitre Ndiomborr. En 1998, je suis nommé secrétaire général de la Convention Régionale du PD-S de Fatick puis président de la Cellule Initiatives et Stratégies par l’ancien premier ministre Ndamal Kadior SG adjoint du parti en l’absence de Ndiomborr suite à la démission de 19 cadres libéraux dont Oussou bébé. En 2000 je suis nommé DG de Pétrosen et en quittant cette société j’ai touché des indemnités de façon irrégulière mais bon lolou c’est le passé je sais que vous l’avez oublié.



J’ai aussi occupé le poste de ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique entre Mai 2001 et Novembre 2002 en remplacement du professeur Baye Sambaly désigné comme Vice-président de l’Assemblée Nationale. Au ministère de l’hydraulique j’avais commandé un tuyau d'occasion au lieu d'un tout neuf de la SDE, et celui-ci céda en 2013 et en 2016 à cause de mon manque de projection sérieuse et de responsabilité qui me poursuivent comme des démons, mais je m’en excuse profondément, cela ne se reproduira jamais.



D’Août 2003 à Avril 2004, je suis Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, porte-parole du gouvernement de Ndamal Kadior. Parallèlement, je suis nommé Vice-président du comité directeur du Parti Dolécratique Sénégalais (PD-S) en avril 2004. Lors des émeutes à l’Université Cheikh Anta DIOP en 2002 qui avaient conduit à la mort de Balla Gaye c’est moi qui avais accusé les étudiants du meurtre de leur camarade. La même année j’ai voté sans carte nationale d’identité aux élections locales de mai 2002 à Fatick. J’avais en effet forcé malgré le refus du représentant de la CENA à l'époque mais xamga rék c’était sous le coup de la colère.



En résumé dal entre 2000 et 2008 j’ai passé de locataire à Dieupeul à Milliardaire bénéficiant des largesses de Ndiomborr, sila dieundé sama galé bi nékk Houston.

Lors de la campagne de 2012 je vous avais promis un gouvernement réduit et efficace de 25 ministres, mais finalement je ne l’ai pas respecté pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer.



Je vous avais promis une gouvernance sobre, vertueuse mais finalement c’était un peu compliqué, j’ai gouverné durant mon premier mandat avec une gouvernance sombre et tumultueuse. Lors de mon quinquennat, j’ai donné à ma femme la latitude de nommer les ministres et de convaincre les ministres démissionnaires à revenir à de meilleurs sentiments, Pour ce second mandat cependant, ne vous inquiétez pas, je vais gérer seul les nominations, dina guéné sama ndiabott si doxalinou Réwmi.



Sur le plan de la justice j’avais pris l’engagement de ne protéger personne mais au finish je ne peux pas vous dire le nombre de dossiers que j’ai sous le coude mais j’espère que vous allez comprendre la raison : je ne peux pas poursuivre des gens qui ont décidé de rejoindre mon parti… Je suis celui qui a donné à son petit frère les ressources qui devraient régler définitivement les maux de tous les sénégalais. Mây Tâyy Nâk je le devais à ma famille (Néddoko Bandoum). Les enseignants, les travailleurs de la santé, les chômeurs, vous pouvez bien comprendre cela, dérétt dafa forr. Je suis l'homme qui vous avait promis plusieurs fois la rupture, la patrie avant le parti, l'Etat avant la famille Mais dama ami mbok ak xaritt.



Sur la réduction de mon mandat je sais que vous m’en voulez toujours mais je ne pouvais aller à contrecourant de la décision du conseil constitutionnel.



J’ai présidé 14 conseils des ministres décentralisés et ai promis 4000 milliards aux régions mais bon ayy door lawonn rék samayy waxx mom djaroul door sa domm.

De 2012 à 2017 J'ai cédé aux caprices de la France en leur donnant tous les marchés nationaux (SONATEL, Port, Nécotrans, Bolloré, Sncf, Eifage, Alstrom… base militaire…TOTAL…) mais bilahi si vous me donnez l’occasion d’avoir un second mandat tous les marchés seront octroyés aux entreprises nationales, chinoises ou marocaines. En Janvier 2017 j’avais promis l’organisation d’un conseil interministériel sur le chômage au mois de Mars de la même année mais finalement Awma Djott ndakh sama voyages yi.



Amna lo xamni nak beugoumassi waxx mais je n’ai pas le choix moyy bima démé Dubai waxx ni dans un mois vous aurez la machine de radiothérapie xammga rék c’était sous le coup de l’émotion. Moy jour bimayy traité sénégalais yi d’oisifs-errants, je m’en excuse profondément si cela vous a causé de la peine.



Voilà mon parcours exceptionnel. J’incarne l’espoir de tout un peuple, en particulier celui de la jeunesse et des femmes. J’ai l’obligation de relever le défi et de rompre avec les pratiques clientélistes et népotiques de mon premier mandat.



Chers sénégalais incrédules, votez pour moi Je sais que vous avez l'habitude de voter pour les plus malhonnêtes parmi les candidats ; je suis l'homme qu'il vous faut. Merci d'avance chers compatriotes, ma tendre épouse vous remercie et vous prépare quelques matelas DOLIPRANE et des toilettes anglaises cette fois ci.



Qu’Allah le Tout Puissant me laisse agir seul, je sais comment faire du Sénégal un pays développé, stable et agréable à vivre.



P.S: Cet article est une œuvre de pure fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, des événements ayant eu lieu, n'est que pure coïncidence.



Idrissa Fall Cissé

Aix en Provence

France