24 heures après l’ouverture d’AIBD : Camair-co va desservir Dakar

La compagnie Cameroon Airlines Corporation, en abrégé Camair-Co, va célébrer son vol inaugural Douala-Dakar, le Vendredi 8 Décembre 2017. Soit 24 heures après l’ouverture de l’Aéroport International Blaise Diagne. Le vol inaugural sur le Sénégal selon les services de la compagnie, arrivera à Dakar avec une forte délégation du patronat camerounais qui rencontrera les opérateurs économiques et le patronat du Sénégal. Ernest DIKOUM, Directeur Général de Camair-Co selon les mêmes sources, a dit tout le plaisir de la compagnie de desservir Dakar. Il a poursuivi en indiquant vouloir être avec cette ligne le premier transporteur des personnes et des biens au départ de Dakar vers l’Afrique Centrale. « Aujourd’hui, nous disposons des moyens pour réaliser cette humble ambition, au profit de notre aimable clientèle » a-t-il laissé entendre

Pour finir, la note rappelle que le démarrage des vols commerciaux de CAMAIR-CO, au départ de Dakar à destination de l’Afrique Centrale, sera effectif le vendredi 15 Décembre 2017, avec 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, dimanche). Pour ce lancement d’activités, la compagnie de promettre « le temps de vol le plus court au départ de Dakar vers l’Afrique Centrale : 5h20 minutes » .