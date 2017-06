23 ÈME JOURNÉE LIGUE 1 : CHOC NIARY TALLY-GÉNÉRATION FOOT

La 23-ème journée de Ligue 1 démarre ce vendredi par la rencontre entre le leader Génération Foot et Niary Tally, au Stade Demba Diop de Dakar.



A quatre journées de la fin du championnat, Génération foot va tenter de consolider son fauteuil et s’approcher de son premier titre en championnat.



Pour cela, l’équipe de Déni Biram Ndao va devoir battre Niary Tally à domicile.



Eliminée de la Coupe de la Ligue et de la Coupe du Sénégal, l’équipe des quartiers Niary Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) va essayer de remporter cette rencontre pour garder sa quatrième place.



La 23-ème journée de Ligue 1 va se poursuivre dimanche avec le choc entre les deux derniers, US Gorée et Ndiambour. Chacune des formations vise la victoire pour rester dans la course pour le maintien.



-Voici le programme de la 23-ème journée :



-Vendredi à Demba Diop : NGB-Génération foot (17h)



-Dimanche à Demba Diop : Gorée Ndiambour (16h) et Douanes-Diambars(17h)



-Dimanche à Guédiawaye : Guédiawaye-USO (17h)



-Dimanche à Saint-Louis : Linguère-Jaraaf (17h)



-Dimanche à Ziguinchor : Casa sports-Mbour PC



-Dimanche à Mbour : Stade de Mbour-Tengueth FC (17h)