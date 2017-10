22 milliards pompés par Cheikh Amar à la CDC : Pour l’ex député Cheikhou Oumar Sy, le Procureur doit permettre d’y voir plus clair

Dakaractu avait en exclusivité mis à nu les méthodes de l’homme d’affaires Cheikh Amar à la Caisse des Dépôts et consignations où il a pompé près de 22 milliards pour la construction de biens immobiliers entre autres. Et pour l’ancien député de la 12 ème législature, Cheikhou Oumar Sy si le Maire Député Khalifa Sall est en prison pour un supposé détournement de 1,8 milliard le procureur doit s’autosaisir et édifier l’opinion « sur les 22 milliards de casseroles de Cheikh Amar avec la CDC ».



« L'homme a encaissé 8 milliards pour les locaux de l'ARTP qui n'ont jamais été livrés, les résidences non livrées de l'OCI, les fameux tracteurs de mauvaise quantité, la mauvaise gestion de l'engrais et j'en passe. Une justice est juste quand elle met tous les citoyens au même pied d'égalité » a dit par ailleurs Sy.