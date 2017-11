2018, année du social-Le budget de campagne de Macky Sall dévoilé

L’allocution prononcée par le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, ce samedi, à l’occasion de la plénière qui a eu lieu à l’hémicycle, a permis de mieux comprendre comment l’Etat veut faire de 2018 l’année des grandes inaugurations, à quelques jets de pierres de la présidentielle de 2019. C’est que M. Amadou Ba a listé les projets suivants qui seront financés par le budget 2018 :

Programme National des Bourses de Sécurité Familiale : 40 000 000 000 FCFA ;

Fonds National pour l’entreprenariat rapide: 30 000 000 000 FCFA ;

Programme national d’Autosuffisance en riz : 34 000 000 000 FCFA ;

Projet de construction de l’autoroute Thiès-Touba : 20 000 000 000 FCFA

Projet de Train Express Régional (TER) : 24 000 000 000 FCFA

PROMOVILLES: 8 000 000 000 FCFA.

« L’objectif du Président Macky SALL à travers la réalisation de ces grands projets et l'assainissement du cadre macroéconomique est de réaliser une croissance de qualité, qui génère de l’emploi et des revenus, et favorise un développement solidaire et inclusif. C’est ce qu’il appelle « Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous », lancera le ministre de l’Economie, des Finances et du Plan.

« La mise en œuvre du PSE est très profitable à l’économie sénégalaise avec la poursuite de l’exécution d’importants projets majeurs initiés par le Gouvernement », dira M. Ba. Qui cite : le nouveau pôle de développement urbain de Diamniadio à de 30 km de Dakar, le prolongement de l’autoroute à péage jusqu’à l’aéroport international Blaise DIAGNE, une deuxième autoroute à péage en construction, un nouvel aéroport à 50 km de Dakar, le lancement d’une ligne de Train Express Régional reliant Dakar au futur aéroport, de même que trois nouvelles centrales solaires déjà opérationnelles d’une capacité cumulée de 70 MW.