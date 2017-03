2017, élections législatives ou élection présidentielle ? (Par Amadou Tidiane Wone)

Au vu du plan de communication gouvernemental qui envahit les chaînes de radios et de télévisions de spots et d'émissions vantant les réalisations du Président Macky SALL et de son gouvernement, on en arrive à se demander quelle est la plus prochaine échéance électorale!



Si je ne me trompe, nous allons vers des élections législatives dans quelques mois. Nous attendons donc plutôt des parlementaires qu'ils nous donnent leur résultats au terme du mandat que nous leur avons confié depuis cinq ans.



- combien de lois votées? Quel impact sur l'amélioration de nos conditions de vie?



- combien d'enquêtes parlementaires? Dans quels domaines? Avec quel résultats?



-combien de visites de commissions parlementaires? Vers quelles destinations? Avec quelles retombées ?



- quelle appréciation porte le législatif sur l'exécutif et le judiciaire?



Au fait était-il opportun d'augmenter le nombre de députés?



La liste des questions à poser est loin d'être exhaustive.



Au demeurant, j'ai retenu lors d'un échange cordial avec l'honorable Depute Cheikh Oumar Sy, dont je salue le sérieux avec lequel il s'attelle à la tâche, quelques unes de ses propositions pour rationaliser les moyens du parlement :



" il est fort possible de mettre à la disposition de la 13ème législature des assistants parlementaires et même des conseillers juridiques et économiques pour les différents groupes parlementaires (à l'image de l'Allemagne).



A cet effet on pourrait:



- Réduire le nombre de vices-présidents De 8 à 4 et faire une économie de 324 millions de FCFA (168 millions en salaire, 48 millions pour l'achat d'un deuxième véhicule, 72 millions en carburant et 36 millions en appui logement)



- Réduire le nombre de secrétaires élus de 6 à 4 et faire une économie de 136 millions ( 60 millions en salaire, 24 millions pour l'achat d'un deuxième véhicule, 36 millions en carburant et 18 millions en appui logement).



Soit 462 millions d'économie. Je plaiderai néanmoins pour l'augmentation du budget de l'Assemblée Nationale pour la prochaine législature ainsi que pour la restructuration des commissions statutaires."



Propositions concrètes et réfléchies qui mériteraient d'être examinées. Ouvrons donc le débat sur le bilan et les perspectives du Parlement ainsi que sur les modalités d'optimisation de son rendement . Le temps du bilan présidentiel viendra. Les ministres qui rivalisent de zèle pour tenter de nous éblouir devraient économiser leur souffle. De 2017 à 2019, ils ont encore deux ans de labeur à abattre. Et, à moins de nous rabâcher des réalisations déjà vues, il leur sera difficile de nous fasciner le moment venu s'ils continuent à faire le siège des radios et des télévisions tous les soirs. Just saying...







Amadou Tidiane WONE



woneamadoutidiane@gmail.com