2017 a déjà commencé dans les îles du Pacifique

La Nouvelle-Zélande suivra à midi avant la ville australienne de Sydney à 14h00. La nouvelle année sera ensuite célébrée en Asie avant l'Europe.



Lorsque la Belgique passera en 2017 à minuit, les Brésiliens commenceront à danser à Rio de Janeiro pendant trois heures, jusqu'à leur passage à l'an neuf.



Il sera 06h00 du matin dimanche en Belgique lorsque New York passera à son tour en 2017. Los Angeles suivra à 09h00.



L'île Baker, située entre Hawaï et l'Australie dans le Pacifique, clôturera le passage à l'an neuf. Il sera alors 13h00 en Belgique et la journée du 2 janvier débutera à Kiribati.