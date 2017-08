2 millions de dollars/an de la Fox Tv pour plus de visibilité au football local ouest-africain.

Augustin Senghor, patron de la Fédération sénégalaise de Football était aujourd'hui en conférence de presse pour la concrétisation d’un projet qui vise à organiser des compétitions ou des événements sportifs entre les différents pays qui composent les zones A et B de l’Ufoa. La télévision Fox Sports va accompagner les sélections à non-seulement être compétitives, mais à avoir également plus de visibilité. Les tournois organisés dans chaque zone de l’Ufoa seront retransmis en exclusivité sur Fox Sports mais aussi seront à la portée de nos chaînes sportives sans intérêt, une première dans l’histoire d’après Augustin Senghor, pour donner encore une fois plus de visibilité au football local ouest-africain.