1ère édition Miss élémentaire : La SCOFI de l’IEF Rufisque-Commune innove.

C’est une innovation majeure dans le système éducatif Sénégalais et une prouesse que vient de réaliser la CDEPS/SCOFI de l’IEF de Rufisque-Commune. En effet, les braves enseignantes de l’élémentaire ont eu la belle idée d’organiser dans la circonscription de Rufisque, un concours MISS ÉLÉMENTAIRE à l’image de ce qui se fait dans le moyen secondaire, dénommé MISS MATHS/MISS SCIENCE.



Selon la présidente de la SCOFI de Rufisque, Mme Aïta Gning NDIAYE, « c’est bien d’organiser un concours Miss Maths au moyen, mais la base c’est l’élémentaire. La culture de l’excellence doit démarrer à l’élémentaire. Si nous voulons avoir des Miss Maths au moyen, il nous faut des miss élémentaire et aussi participer au maintien de ces filles. » Ainsi depuis le début de l’année scolaire, les enseignantes de la SCOFI de Rufisque commune, ont organisé des séries de tests qui ont donné des résultats satisfaisants. Au total ce sont 47 filles du CP, CE2 et du CM2 qui ont été récompensées le Samedi 20 Mai au CRFPE de Rufisque . Une cérémonie présidée par M. Elhadj ND. DIONE, IEF de Rufisque commune et de la marraine Mme Maguette Sow DIALLO, surveillante générale du CRFPE, qui a exprimé toute sa gratitude envers les organisatrices. Après avoir très chaleureusement félicité la CDEPS/SCOFI de l’IEF de Rufisque commune, l’inspecteur chef de circonscription dira toute sa fierté et a vivement encouragé « les braves dames de l’IEF qui ont pris cette belle initiative» et qui ont « relevé le défi de l’organisation... »