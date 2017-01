1er Conseil National des Arabophones de l'APR : Abdou Karim SALL séduit l'assistance par la pertinence de son exposé.

"Oustaz Abdou Karim SALL, vous nous avez séduit par la richesse, la pertinence et la clarté de votre exposé sur la cybersécurité". Ce sont les paroles de satisfaction du modérateur Pape Maël THIAM, Administrateur Général de l'APR, après la brillante prestation sur la cybercriminalité du parrain Abdou Karim SALL lors du 1er conseil national du Mouvement National des Arabophones Républicains qui s'est tenu ce dimanche au Grand Théâtre.Présentant un exposé en se fondant essentiellement sur les préceptes de l'Islam et les recommandations de Dieu et son Prophète (PSL), Abdou Karim SALL a été ovationné par le nombreux public qui a fait le déplacement pour répondre à l'appel du M.N.A.R. "Pas besoin de chercher loin, la solution de la cybersécurité ou de la cybercriminalité est dans le Coran et les Hadiths du Prophète Mohamed", lance Abdou Karim SALL. Pour lui, l'Islam est une religion de paix. Donc si on veut toujours avoir la paix et être à l'abri de la cybercriminalité, il faut tout simplement appliquer les directives de Dieu. Du coup, le DG de l'ARTP demande aux jeunes qui utilisent fréquemment l'Internet et facebook d'en faire toujours un bon usage en faisant très attention aux informations qui y sont véhiculées. En tant que Directeur Général de l'ARTP, Abdou Karim SALL a révélé devant l'assistance la contribution de l'autorité qu'il dirige à la lutte pour la cybersécurité. Il s'agit de la dernière campagne d'identification des abonnés aux services de téléphonie mobile au Sénégal. Une campagne à l'issue de laquelle 5 millions de numéros ont été résiliés par les opérateurs. "Et tout cela est une façon, très efficace du reste, de lutter contre la cybercriminalité", conclut le Coordinateur de l'APR Mbao sous les applaudissements nourris du nombreux public.Prenant la parole en dernier lieu pour officialiser l'acceptation du M.N.A.R dans l'APR, le Directeur des structures du parti, Mbaye NDIAYE, s'est félicité, à son tour, de la teneur socio-religieuse de l'exposé de haute facture présenté avec beaucoup d'aisance et d'assurance par M. Abdou Karim SALL.