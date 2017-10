18ème édition de la Ziarra de Cheikh Youssoupha Cissé à Mbour : Son porte parole s'attaque sèchement au Kankourang

La 18ème édition de la ziarra de Cheikh Youssoupha Cissé de Mbour a été marquée cette année par le discours de son porte parole Ameth Diaw qui a été très sévère à l’endroit des organisateurs des activités culturelles mandingue.

Pour ce dernier, le kankourang n’est rien d’autre que du fétichisme et la seule issue reste le coran. Le disciple de Cheikh Youssoupha Cissé prédit que le kankourang connaîtra bientôt sa fin à Mbour. Et pour étayer ses propos, Ameth Diaw dit que son marabout l’a toujours voulu, mais lui-même en constituait l’obstacle, et la 2ème raison est qu'à l'emplacement où se tient la ziarra, repose un prophète. "C'est pourquoi, même si mon marabout ne le fait pas, celui qui repose ici faisant partie des 7 premiers prophètes, le fera à sa place" poursuivra Ameth Diaw. Cette tombe du prophète située sur la plage en allant vers Joal, plus précisément à ORSTOM, selon le porte-parole du marabout, a déjà reçu la visite de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, Serigne Mansour Sy et Chekh Ahmadou Bamba, qui d’ailleurs à son retour, va composer le poème intitulé "sindindi" pour chanter les louanges du prophète qui repose à Mbour...