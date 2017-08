15 AOÛT À SAINT LOUIS : UNE FÊTE SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Dans le cadre de la célébration de la fête du 15 août communément appelée Assomption,la plage de l’hydrobase a refusé du monde. Les fêtards venus des quatre coins du pays et même de la sous région ont fêté dans la joie et l’allégresse cet événement religieux .

En famille, en groupe d'amis et bandes de copains,chacun de son côté a profité de cette journée pour s’épanouir à travers des séances de lutte, des matchs de football, des compétitions de beach soccer,de volley-ball, de courses et de natation ...etc

D'autres structures commerciales, ONG, associations et mécènes ont aussi profité de ces retrouvailles pour échanger et proposer leurs produits aux jeunes garçons et filles. Une ambiance carnavalesque qui a régné durant toute la journée au niveau de cette plage mythique qui rappelle celle de Rio de Janeiro au Brésil en cette période de vacances. Les vendeuses de brochettes, de poisson braisé et autres condiments ont tous fait de bons chiffres d'affaires de même que les vendeurs de café de Touba,de jus de fruits et de boissons. La plage de l'hydrobase située à près de 5 kms de la ville a permis aussi aux transporteurs de vivre une journée intense et de se frotter les mains. Il faut souligner que la particularité de cette fête pour cette année a été la présence massive et très remarquée des forces de sécurité et de défense, à l'entrée comme à la sortie de la langue de barbarie et cela la veille et durant toute la journée du 15 août. Les autorités territoriales ont mis en place un dispositif d'alerte et de veille pour contrôler toute la plage contre toute forme d'attaques venant de l’extérieur. Une situation qui a été motivée par les attentats enregistrés ces derniers jours au Burkina Faso et par rapport auxquels les autorités gouvernementales ont pris toutes les dispositions sécuritaires. Des fouilles individuelles sur les personnes, des patrouilles motorisées et de cavalerie ont accompagné les fêtards durant toute cette journée. Aucune arrestation n'a été enregistré par les hommes du colonel Abdoulaye Diagne, commandant de la légion de la gendarmerie.