13 ème législature : " Une économie de 462 millions possible " selon le député Cheikhou Oumar Sy

Le député Cheikhou Oumar Sy qui séjourne présentement à Berlin avec une délégation sénégalaise, suite à une invitation de la Fondation Konrad Adenauer, pour échanger sur la crise migratoire et les mécanismes que le gouvernement allemand compte mettre en place pour faire face à ce phénomène ne manque pas d’idée pour l’Assemblée nationale. Fort des rencontres d’échanges avec des personnalités du pays, le député avance une idée qui va permettre à la 13 ème législature qui va être en place en Juillet, de réaliser une économie de 462 millions de FCFA.

« Il est fort possible de mettre à la disposition de 13ème législature des assistants parlementaires et même des conseillers juridiques et économiques aux différents groupes parlementaires (à l'image de l'Allemagne), à cet effet il faut :

- Réduire le nombre de vices-présidents de 8 à 4 et faire une économie de 324 millions de FCFA (168 millions en salaire, 48 millions pour l'achat d'un deuxième véhicule, 72 millions en carburant et 36 millions en appui logement)

- Réduire le nombre de secrétaires élus de 6 à 4 et faire des une économie de 136 millions ( 60 millions en salaire, 24 millions pour l'achat d'un deuxième véhicule, 36 millions en carburant et 18 millions en appui logement) ».

Cette réduction permettait cette économie de 462 millions FCFA.

« Je plaiderai toutefois pour l'augmentation du budget pour la prochaine législature et la restructuration des commissions statutaires » a-t-il ajouté.

Le député qui a rencontré lors de sa visite son homologue allemand d'origine sénégalaise, M. Charles Huber, au Bundestag de révéler que le Sénégal recevra un appui de 3 millions d'euros dans le cadre de la formation professionnelle des jeunes en dehors des autres appuis prévus.