12ème édition de la journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké : Macky Sall envoie une forte délégation à Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba

C'est une très forte délégation conduite par le ministre de l'Industrie et des Mines Aly Ngouille Ndiaye que le président Macky Sall a envoyée à Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba à la 12ème édition de la journée culturelle et religieuse Serigne Bara Mbacké.

La délégation gouvernementale est composée de Aly Ngouille Ndiaye, des ministres Papa Abdoulaye Seck, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Ndéné Sall, Anta Sarr Diacko, Abdou Karim Sall entre autres.

On a aussi noté la présence de Aliou Sall, maire de Guediawaye et d'autres responsables de l'Alliance Pour la République (APR) de Macky Sall...