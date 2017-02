12e journée Ligue 1 : Niary Tally et l'Us Gorée se neutralisent (0-0)

Éliminés dès le premier tour des compétitions africaines le week-end dernier, Niary Tally et l'Us Gorée se sont affrontés ce samedi au stade Demba Diop. Les deux clubs se sont séparés sur un score nul et vierge, en match comptant pour la 12ème journée de la Ligue 1 de football. C'est un nul qui ne fait les affaires de personne. Si NGB a montré un visage plus séduisant, l'Us Gorée n'a fait que prendre un petit point. Les insulaires, avant-dernier au classement, n'ont pas montré grand-chose. Ils peinent à remonter au classement. En revanche, Niary Tally parvient à se maintenir parmi les équipes de tête.