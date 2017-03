12 ÈME ÉDITION JOURNÉE CULTURELLE SERIGNE BARA MBACKÉ : Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba démarre les activités

Initiateur de la journée culturelle et religieuse, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba a rencontré les responsables participant à l'évènement pour démarrer leurs activités. C'est lors d'une réunion de prise de contact avec les fidèles que Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba a révélé que la date retenue pour cette année est le 6 mai 2017 au Cices.

Après la réunion, le petit-fils de Serigne Bara Mbacké s'est entretenu avec Dakaractu pour étaler sa feuille de route avant de nous expliquer l'importance que revêt cet événement sur le plan national et international.

Il est revenu sur les thèmes à développer avant de parler de la paix et de la stabilité dans le pays.

