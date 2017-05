12 ÈME ÉDITION JOURNÉE CULTURELLE SERIGNE BARA MBACKÉ : Les préparatifs battent leur plein

En compagnie d'une forte délégation composée essentiellement des membres du comité d'organisation, le Coordonnateur de la journée culturelle Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba, a effectué une visite du site devant abriter l'événement au Cices.

Les forces de l'ordre et de sécurité à savoir la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et les services d'hygiène étaient présentes dans les lieux. Serigne Bassirou Mbacké Mbacké Khadim Awa Ba a expliqué au responsable gendarme ce qu'il attend d'eux et de combler le manque qu'il y'avait l'année dernière. Pour rassurer les plus de 5000 personnes attendues, Serigne Samba Diaw a expliqué qu'un important dispositif sécuritaire est prévu pour cet événement qui est ô combien important pour la communauté musulmane.

Serigne Abdou Karim Mbacké a expliqué que la journée culturelle revêt maintenant une dimension internationale raison pour laquelle toutes les dispositions doivent être prises pour sa réussite. Il a indiqué la dimension exceptionnelle que l'événement a pris cette année avec des hommages qui seront rendus à Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Serigne Bass Absa Mbacké mais aussi Sokhna Fall Mbacké de Serigne Bara Mbacké, tous rappelés à Dieu récemment.

Il a indiqué que des logements sont réservés pour plus de 1000 personnes et gratuitement ainsi que les repas et autres collations.

Ils ont célébré le parrain de cette édition Serigne Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul dont ils ont magnifié le travail abattu pour internationaliser l'héritage de Serigne Touba. Serigne Mourtada Mbacké, le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba avait fait de l'international sa mission pour aller voir les musulmans partout dans le monde, leur venir en aide et leur dictait les recommandations de Cheikhoul Khadim.

La visite s'est terminée avec une réunion à huis-clos du comité d'organisation en présence du responsable des gendarmes mais aussi des sapeurs-pompiers.