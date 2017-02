0 victoire depuis 13 ans : Saint-Marin vs Andorre est le pire match du monde

Le résultat de ce match risque d'entrer dans l'histoire du football. Ce mercredi (18h30), Saint-Marin et Andorre s'affrontent dans un match amical à Serravalle. Pour certains observateurs, c'est tout simplement la pire rencontre de football sur papier. Ces deux sélections européennes n'ont pas gagné un seul match depuis 2004. Elles totalisent ensemble 160 défaites.



Saint-Marin et Andorre occupent respectivement la 202e et la 203e place au classement FIFA. Ce sont les deux pires sélections en Europe.



Record mondial pour Andorre



La première et la dernière fois que Saint-Marin a remporté un match, c'était en avril 2004 contre le Liechtenstein (1-0). Depuis 13 ans, la sélection aujourd'hui dirigée par Pierangelo Manzaroli a perdu 74 matches. Andorre fait pire: 86 revers d'affilée. C'est un record mondial.



Cependant, Andorre a remporté plus de matches que Saint-Marin: trois succès dans son histoire. Elle a inscrit 38 buts et en a encaissé 386. Saint-Marin affiche un bilan famélique: 1 seule victoire, 133 défaites, 598 buts encaissés et 22 marqués.



"Le classement FIFA est injuste"



"Il est vrai que nous ne gagnons pas depuis 74 matches. Mais on parle de l'un des plus petits pays dans le monde, avec seulement 30.000 habitants", a précisé Pierangelo Manzaroli, l'entraîneur de Saint-Marin.



Même son de clochez chez Koldo Alvarez, le sélectionneur d'Andorre. "Le classement FIFA est injuste car tout le monde ne joue pas contre tout le monde. Il est évident qu'il existe des différences. Nous en sommes conscients mais il faut y accorder une juste importance."