Le mouvement "Macky Ten Modjou 2019" en tournée dans le Sine a rencontré Cheikh Ndiguel Sène, marabout de Ndiambour Sine. Une visite qui rentre dans le cadre de ses tournées pour donner un second mandat au chef de l’État. Un soutien de taille selon Macky ten modjou qui a aussi rencontré le mouvement de Diakhao Sine. Auparavant le président Bachir Ndiaye et la présidente des femmes Amy Sarr et leur délégation étaient en visite chez le Khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck. Des prières ont été formulées à l'endroit du président Macky Sall.