​Fatima Bouabd, experte marocaine en tourisme : « Ce que j’ai adoré en visitant les musées diola de Diembering »

Experte en tourisme et conseillère du syndicat d’initiative du tourisme à Casablanca, au Maroc, Fatima Bouabd a eu l’opportunité de visiter deux musées de la commune de Diembering, en Casamance. Une expérience qu’elle n’oubliera pas de sitôt puisqu’à l’en croire, « les visites nous permettent certes de découvrir, mais elles nous mettent en relation directe avec les civilisations, l’histoire, les habitudes et les coutumes du peuple depuis un certain nombre d’années ».