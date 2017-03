​ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE : Baba Bitèye, le faux Massamba Fall Coki qui arnaquait les femmes de Kaolack arrêté

Baba Bitèye est un cas désespéré. Le gus n'a rien trouvé de mieux à faire que d'utiliser un faux compte Facebook au nom de Massamba Fall Coki pour faire les poches aux femmes de Kaolack.

Se renseignant sans doute sur Massamba Fall Coki, Baba Bitèye crée son compte et ajoute toutes les femmes qu'il croise sur Facebook.

Il a ajouté et fait la connaissances d'une dame Fatima Fahra Khoureysine.

Baba Bitèye se présentera comme étant Massamba Fall et sympathise avec elle.

Il échange avec Fatima Zahra Khoureysine avant de lui dire qu'il voulait des tissus en bazin.

Pensant aider une connaissance, Fatima met le faux Mass Coki en rapport avec la commerçante Oumou Salamata. Celle-ci, prend contact avec Baba Bitèye croyant que c'était Mass. Se voulant plus efficace, le faux Mass Coki explique à la Dame qu'il avait besoin de tissus d'une valeur de presque 300.000 et qu'il allait envoyer Khalil Ndiaye, le petit frère de Aziz Ndiaye pour venir récupérer la marchandise. Son plan bien nourri, Baba Bitèye appelle Oumou Salamata et lui envoie un faux Khalil Ndiaye. Celui-ci arrive dans le magasin et récupère les tissus pour le compte du faux Mass. Mieux, Baba Bitèye, par téléphone, escroque la Dame Fatima Zahra Khoureysine d'une sonne de 170 000 Fcfa.

Après avoir récupéré les tissus et l'argent des dames, Baba Bitèye disparaît comme par magie.

Lasse d'attendre pour recouvrer son bien, la Dame Oumou Salamata saisit Fatima Zahra Khoureysine pour qu'elle appelle Mass Coki de sa part.

Là, Fatima Zahra essaie tous les numéros de l'escroc mais elle tombait sur sa messagerie. Alors, elle s'en s'ouvre à une de ses amies. Cette dernière joint enfin le vrai Mass Coki pour lui dire de rembourser l'argent des tissus et les 170.000. Surpris, Mass Coki lui demande de quels tissus et quel argent il s' agit.

Là encore, les dames lui expliquent la situation et Mass leur répond qu'il n'a jamais pris contact avec elles ni envoyé quelqu'un auprès d' elles.

Après, explication, les dames déposent une plainte au commissariat de Kaolack. Une stratégie mise en place et une policière appelle l'escroc en se faisant passer pour une de ses conquêtes. Elle se victimise et Baba Bitèye tombe dans le piège en essayant de la draguer. Rendez-vous est pris entre les deux. En bon escroc, Baba Bitèye envoie quelqu'un le devancer au point de rendez-vous pour s'assurer que cc n'était pas un piège. Son émissaire arrêté par la police le balance et lui tend un piège pour qu'il soit arrêté aussi.

Arrêté, Baba Bitèye n'avait que ses yeux pour pleurer. Après sa garde à vue, les bonnes volontés ont intercédé et il a été finalement libéré après que les dames ont retiré leurs plaintes et qu'il ait remboursé...